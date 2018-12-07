Спитакское землетрясение обЪединило людей со всех краев света: Николай Гречушкин

Спитакская трагедия показала, насколько хрупок и беззащитен человеческий мир перед неумолимой силой природы: Спитакское землетрясение обЪединило людей со всех краев света под лозунгом «Тебе, Армения!». Как передает «Арменпресс», об этом 7 декабря в Гюмри заявил заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николай Гречушкин, выступая в ходе памятного мероприятия к 30-летней годовщине Спитакского землетрясения.

«Сегодня исполнилось 30 лет со дня самого мощного стихийного бедствия в новейшей истории Армении – разрушительного Спитакского землетрясения. Бедствия, которое вызвало ощущение потери и трагедии в сердце каждого, и объединило все человечество под знаком «Тебе, Армения!», вне зависимости от географической отдаленности, реалий холодной войны, идеологии и политических взглядов», - отметил он.

«Трудно словами выразить пережитую боль и горечь потери. Слепая стихия за считанные минуты стерла с лица земли армянские города и села, унесла десятки тысяч человеческих жизней, оставила без крыши над головой сотни тысяч людей», - подчеркнул Гречушкин.

Он напомнил, что в результате землетрясения, по официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч – пострадали, а 514 тысяч – лишились крова.

Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала республики. Было разрушено или пришло в негодное состояние большое количество образовательных школ, больниц, детских садов, объектов здравоохранения и культуры.

Было выведено из строя около 600 км автомобильных дорог, 10 км железнодорожных путей, и разрушено более 230 промышленных предприятий.

«Трагедия Армении потрясла весь мир, который разделил ее горе. С первых же дней после землетрясения армянский народ ощутил на себе тепло человеческих душ и дружеские чувства», - сказал замминистра

В пострадавшую республику прибыли врачи и спасатели из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, США. В аэропортах Ленинакана и ЕРевана приземлялись самолеты с грузами медикаментов, донорской крови, медицинского оборудования, одежды и продовольствия из Италии, Японии, Китая, и других стран. Всего гуманитарную помощь оказали 111 государств со всех континентов.

«На помощь пришел и весь Светский Союз. Комиссию по ликвидации последствий возглавил последний председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. «Он сегодня планировал быть здесь, но, к сожалению, по состоянию здоровья не смог приехать», - сообщил Гречушкин, напомнив, что за личный весомый вклад в дело организации восстановительных работ в зоне Спитакского землетрясения, а также за исключительную нравственную поддержку армянского народа, в 2008 году он был удостоен звания Национального героя Армении с вручением ордена Отечества.

После Спитакского землетрясения, на восстановительные работы были мобилизованы все материальные, финансовые, трудовые возможности СССР.

Со всех союзных республик в Армению приехало 45 тысяч строителей. Из семи полков гражданской обороны, находившихся в Армении, четыре были из Саратова, Волгограда, Ростова и Краснодара.

За несколько дней в республике было развернуто 50 тысяч палаток и 200 полевых кухонь. Всего в спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 тысяч солдат и офицеров.

Для расчистки завалов использовалось более трех тысяч единиц военной техники. По всему Советскому Союзу активно проводился сбор гуманитарной помощи.

Наибольшую нагрузку по приему и размещению эвакуированного из Армении населения выполнили регионы России. Всего из зоны бедствия было организовано и вывезено 123 тысяч человек, из них 26 тысяч человек были направлены в Краснодарский край.

Гречушкин отметил, что Спитакская трагедия показала, насколько хрупок и беззащитен человеческий мир перед неумолимой силой природы.

«Эти трагические события дали толчок к созданию в Армении квалифицированной и разветвленной системы предупреждения и ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. МЧС России оказывает всемерную поддержку развитию данной армянской системы», - заявил он.

Со дня самого страшного и разрушительного землетрясения в истории Армении, охватившего почти половину ее территории, прошло 30 лет.

7 декабря, 1988 года, в 11:41 по местному времени: подземные толчки сотрясли северные районы Армении, затронув около 40% ее территории. Всего от землетрясения пострадал 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них были разрушены полностью.

Подземные толчки силой до семи баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики – Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. В результате катастрофического землетрясения магнитудой 6,8-7,2, еще сотни населенных пунктов. Погибли 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, больше полумиллиона остались без крыши над головой. Спитак был разрушен за 30 секунд. В общей сложности, землетрясение охватило около 40% территории страны.

В эпицентре землетрясения - городе Спитак, его сила, оцениваемая по 12-балльной шкале, достигла 10 баллов, в Ленинакане - 9 баллов, Кировакане (ныне Ванадзор) - 8 баллов.

Волна, вызванная землетрясением, обогнула весь земной шар, толчки были зарегистрированы в Азии, Америке и Австралии. За пару дней до разрушительного события были зафиксированы толчки. Местные власти не предали этому никакого значения, ведь учитывая местоположение города, такое событие не являлось редкостью.

Тысячи армян, чьи родственники проживали не только в Спитаке, но и в близко расположенных городах устремились на помощь близким. В отсутствие техники и даже инструментов люди разбирали завалы вручную, работая день и ночь.

Зима 1988 года в Армении была чрезвычайно холодной. И даже те, кому удалось уцелеть после землетрясения, оказались на грани жизни и смерти из-за отсутствия крова на фоне сильных морозов, которые достигали 35 градусов ниже нуля.

Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур создал фонд "Азнавур для Армении" для сбора средств в помощь исторической родине.

Весь мир сплотился для помощи Армении. Многие страны помогали Армении в поисковых работах и в ликвидации последствий бедствия.Со всего мира приезжали спасатели, более ста стран послали груз с гуманитарной помощью.В Армении разбились два самолета со спасателями и гуманитарной помощью, прилетевшие в первые дни после землетрясения.

По подсчетам специалистов, во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму.