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В Афганистане погибли четырнадцать военнослужащих при нападении талибов


По меньшей мере 14 афганских военнослужащих погибли и 20 были похищены боевиками "Талибана" на северо-западе Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции Герат Джайлани Фархада.

По данным представителя губернатора, боевики напали на армейский пост поздно вечером в четверг.

Подробности инцидента не приводятся.

 

 

 

 




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