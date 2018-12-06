Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел Польши

Находящийся с рабочим визитом в Милане исполняющий обязанности министра иностранных дел Зограб Мнацаканян 5 декабря встретился с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки. Соперники выразили готовность предпринять практические шаги, чтобы обогатить повестку сотрудничества между Арменией и Польшей о многовековой дружбе и взаимном уважении, подчеркнув активную роль армянской общины в Польше.

Министры иностранных дел двух стран обменялись мнениями о партнерстве Армения-ЕС. В этом контексте министр Мнацаканян подчеркнул, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС является новой правовой основой отношений с ЕС и странами-членами ЕС, а также важным инструментом продвижения реформ в Армении. Собеседники согласились с тем, что 10-летний юбилей Восточного партнерства является хорошим поводом для оценки достижений этого формата и заполнения существующего партнерства новым содержанием.

Исполняющий обязанности министра Мнацаканян представил процесс реформ, проводимых правительством Армении на основе широкого мандата народа. По словам исполняющего обязанности министра, одним из приоритетов правительства Армении является продвижение повестки развития, в том числе сферы высоких технологий, творческого воспитания и инноваций.