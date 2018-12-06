Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о встрече в начале 2019 года

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились продолжить работу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам встречи и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствовали сокращение случаев нарушения прекращения огня и вестей о жертвах после встречи лидеров Армении и Азербайджана в Душанбе в рамках саммита СНГ. Сопредседатели обратились к сторонам с призывом соблюдать достигнутые в Душанбе договоренности и предпринять конкретные шаги для подготовки народов обеих стран. Сопредседатели выразили надежду на то, что в ближайшем будущем может возобновиться интенсивный диалог между лидерами Азербайджана и Армении, ориентированный на конкретные результаты для содействия справедливому и прочному урегулированию конфликта.

Министр иностранных дел Азербайджана и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении подтвердили свою приверженность интенсивной работе по содействию мирному урегулированию конфликта и дальнейшему снижению напряженности. Они согласились встретиться еще в начале 2019 года под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для этой цели и в целях содействия переговорам на высоком уровне. Они высоко оценили активное участие и добросовестные посреднические усилия сопредседателей, а также деятельность Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.