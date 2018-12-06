Военнослужащий, оставшийся под снежной лавиной в Сисиане, найден мертвым

Военнослужащий, один из оставшихся под снежной лавиной в Сисиане 5 декабря, найден мертвым.

Об этом Арменпресс сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ МО РА ГеворкАлтунян.

«К сожалению, военнослужащего нашли мертвым», - сказал он.

Он уточнил: погибший – контрактный военнослужащий Айк Карамян.