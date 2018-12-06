Финансовая система Армении стабильна: доклад МВФ

Макроэкономические показатели Армении удовлетворительны, финансовая система Армении стабильна. Как передает «Арменпресс», об этом сказано в докладе МВФ.

По данным доклада, банковская система Армении противостояла экономическому спаду 2014 года, благодаря дополнительным вкладам акционеров, слияниям, контролю и ряду других мероприятий.

Совет МВФ обратился к изменениям в финансовой системе Армении за последние годы. Экономика Армении небольшая, но имеющая высокую степень долларизации, что делает ее чувствительной по отношению к внешним шокам. Финансовая система Армении неглубокая, в системе преобладают банки. Активы банковской сферы составляют 78% ВВП, доля филиалов иностранных банков высока. Рынок капитала невелик, важно внешнее финансирование – с учетом ограниченности возможностей внутреннего финансирования.

С 2012 года финансовая система Армении стабилизировалась, благодаря ряду мероприятий ЦБ Армении.

Совет МВФ подчеркивает, что в данное время показатели финансовой системы Армении проявляют положительные тенденции: все банки соответствуют требованиям 12%-го минимума капитализации. Доходность банковской системы восстанавливается, хотя пока не достигла докризисного уровня, неработающих кредитов стало меньше, хотя в некоторых банках их доля все еще высока.