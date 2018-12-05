Вопрос генсека ОДКБ будет решен консенсусом: Никол Пашинян

Вопрос генсека ОДКБ будет решен консенсусом. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами во время своей агиткампании в ереванском метро сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Армения ни к кому, ни с какой просьбой, предложением не обращалась»,- заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя заявление помощник президента РФ Ушакова о переносе саммита ОДКБ по просьбе Армении. Он также заявил, что вопрос генерального секретаря - не самый главный, даже не второстепенный. "В этом контексте обсуждаются намного более серьезные вопросы и важные вопросы – это эффективность ОДКБ, а также взаимные обязанности и механизмы их исполнения между странами-участниками Организации", - заявил и.о. премьера. На вопрос, потребует ли он разъяснений от Лукашенко, Пашинян ответил, что при встрече будут обсуждаться все означенные вопросы.