В Мексике небольшой самолет врезался в жилой дом

Небольшой самолет марки Cessna в понедельник врезался в жилой дом в мексиканском городе Кулиакан в штате Синалоа, сообщает портал Aristegui Noticias.

По неофициальным данным, на месте погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Само здание серьезно пострадало,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Причины трагедии пока не известны. На месте работают спасатели.