В Мексике небольшой самолет врезался в жилой дом
Небольшой самолет марки Cessna в понедельник врезался в жилой дом в мексиканском городе Кулиакан в штате Синалоа, сообщает портал Aristegui Noticias.
По неофициальным данным, на месте погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Само здание серьезно пострадало,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Причины трагедии пока не известны. На месте работают спасатели.
- 11:09 Дональд Трамп внепланово посетил Капитолий, чтобы почтить память Джорджа Буша - старшего
- 11:03 Председатель НС Армении Ара Баблоян выразил соболезнования в связи с кончиной доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РА Павла Ананикяна
- 10:51 WSJ: США направили атомный авианосец в Персидский залив для демонстрации силы Ирану
- 10:47 СМИ: самая дорогая рождественская елка в Европе установлена в Мюнхене
- 10:36 В Японии установилась рекордная для начала зимы температура
- 10:36 Никол Пашинян опровергает слухи в публикациях о том, будто он не представил в ЦИК декларацию о доходах
- 10:33 Помпео на встрече с Нетаньяху подтвердил всестороннюю поддержку Израиля
- 10:18 На дороге Ланджик-Мастара – туман: Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты
- 10:17 Повысить внимание к проблемам со здоровьем у молодежи: обсуждались вопросы медобеспечения во время зимнего призыва
- 10:10 Анна Акопян присутствовала на благотворительном концерте фонда «City of smile»
- 10:07 В Мексике небольшой самолет врезался в жилой дом
- 09:57 СБ ООН обсудит ракетные испытания Ирана по запросу Франции и Британии
- 09:53 На Капитолийском холме проходит церемония прощания с Джорджем Бушем - старшим
- 09:30 Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события
- 09:05 Европейские индексы - 03-12-18
- 09:05 Американские индексы выросли - 03-12-18
- 09:04 Цены на цветные металлы - 03-12-18
- 09:03 Цены на драгоценные металлы - 03-12-18
- 09:01 Цены на нефть выросли - 03-12-18
- 07:35 Лука Модрич – обладатель «Золотого мяча»
- 03.12-23:59 Барсег Туманян спел на своем юбилейном концерте
- 03.12-22:25 В селе Дпрабак отметили 30-летие репатриации ранее интернированных жителей земли Гардман
- 03.12-22:13 Государственный ансамбль танца Армении дал благотворительный концерт: сборы в размере 20 млн драмов пойдут детям, больным онкологией
- 03.12-21:55 Аэропорт Симферополя получит имя художника Айвазовского
- 03.12-21:53 Предстоящие на 4 декабря мероприятия
- 03.12-21:47 На 82-м году жизни скончался почетный гражданин Армении, писатель Андрей Битов
- 03.12-21:27 Самым высокооплачиваемым блогером Youtube является семилетний мальчик
- 03.12-21:11 Макрон может отменить визит в Сербию из-за протестов в Париже
- 03.12-21:02 ПА ОБСЕ направит в Армению наблюдательскую миссию
- 03.12-20:50 В правительстве обсуждены возможности решения проблем людей с ограниченными возможностями
- 03.12-20:47 В Таиланде американка оказалась единственным пассажиром самолета на 144 места
- 03.12-20:01 Иран не планирует выходить из ОПЕК
- 03.12-19:54 Испания будет выделять 900 миллионов евро на борьбу с изменением климата
- 03.12-19:28 В Москве в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя
- 03.12-19:18 В Палате представителей Австралии будет обсужден документ, связанный с Геноцидом армян
11:57, 27.11.2018
Просмотрели 1427 раз Делегации Грузии, Турции и Азербайджана отказались от юбилейных медалей ПАЧЭС: Ара Баблоян призвал не политизировать вопрос
17:45, 30.11.2018
Просмотрели 1375 раз Правительство Никола Пашиняна в течение последних нескольких месяцев всегда внимательно относилось к Арцаху: Араик Арутюнян
19:06, 29.11.2018
Просмотрели 1347 раз Нам необходимо создать справедливую и мирную обстановку для решения карабахского конфликта: Армен Саркисян на вопрос азербайджанского участника
19:55, 29.11.2018
Просмотрели 1339 раз Никол Пашинян направил поздравительное послание Саломе Зурабишвили в связи с ее избранием на пост президента Грузии
15:42, 01.12.2018
Просмотрели 1309 раз Гаагская церковь ведет 800-часовой беспрерывный молебен — с целью недопущения депортации армянской семьи