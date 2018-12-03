На 82-м году жизни скончался почетный гражданин Армении, писатель Андрей Битов

В Москве на 82-м году жизни умер писатель Андрей Битов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила литературный критик Галина Юзефович в Фейсбуке.

"Только что моя мама звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня", — написала Юзефович.

Битов — один из основателей постмодернизма в русской литературе, автор романов "Пушкинский дом", "Человек в пейзаже", "Грузинский альбом".

Битов был почетным гражданином Армении и почетным доктором ЕГУ. За книгу “Уроки Армении” Битов удостоился премии “Ясная поляна”. Он был одним из первых русских писателей, который написал про Геноцид армян и осудил его.

За собрание прозы "Империя в четырех измерениях" в 2014 году он получил премию Правительства Российской Федерации в области культуры. В 2015 году Битов стал лауреатом Платоновской премии, а спустя три года его наградили орденом Дружбы.

Битов также был почетным членом Российской академии художеств.

О дате и месте прощания пока не сообщается.