На 82-м году жизни скончался почетный гражданин Армении, писатель Андрей Битов
В Москве на 82-м году жизни умер писатель Андрей Битов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила литературный критик Галина Юзефович в Фейсбуке.
"Только что моя мама звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня", — написала Юзефович.
Битов — один из основателей постмодернизма в русской литературе, автор романов "Пушкинский дом", "Человек в пейзаже", "Грузинский альбом".
Битов был почетным гражданином Армении и почетным доктором ЕГУ. За книгу “Уроки Армении” Битов удостоился премии “Ясная поляна”. Он был одним из первых русских писателей, который написал про Геноцид армян и осудил его.
За собрание прозы "Империя в четырех измерениях" в 2014 году он получил премию Правительства Российской Федерации в области культуры. В 2015 году Битов стал лауреатом Платоновской премии, а спустя три года его наградили орденом Дружбы.
Битов также был почетным членом Российской академии художеств.
О дате и месте прощания пока не сообщается.