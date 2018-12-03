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Бако Саакян и Гегам Геворкян обсудили вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства


3 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Республики Армения Гегама Геворкяна.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие министр сельского хозяйства Арцаха Жирайр Мирзоян, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских государств в сфере сельского хозяйства.


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