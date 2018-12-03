В Южной Корее не исключили возможность визита лидера КНДР в страну до конца года
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Республику Корея еще может состояться до конца текущего года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в понедельник журналистам на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Дэ Хён.
"Министерство считает, что визит может состояться до конца текущего года, и спокойно продолжает работу с тем, чтобы соответствующие межкорейские соглашения были без проблем реализованы", - отметил представитель ведомства.
Ранее ряд южнокорейских СМИ сообщил о том, что Ким Чен Ын посетит Южную Корею в период с 13 по 14 декабря.
- 09:56 СМИ: аравийская коалиция упростит выезд на лечение 50 раненых хуситов после запроса ООН
- 09:47 В Южной Корее не исключили возможность визита лидера КНДР в страну до конца года
- 09:30 Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события
- 02.12-21:45 Президент РФ предложил Николу Пашиняну отложить саммит ОДКБ 6-го декабря
- 02.12-17:36 Никол Пашинян надеется, что им удастся превратить военно-промышленный комплекс в локомотив экономики Армении
- 02.12-17:12 Стартовые составы команд Arsenal и Tottenham
- 02.12-17:00 «Алашкерт» уступил «Арарату», «Пюник» - «Гандзасар-Капану»
- 02.12-16:35 Лавров: Путин и Эрдоган согласовали шаги по демилитаризованной зоне в Идлибе
- 02.12-16:23 Дорога Раздан-Меградзор-Анкаван двусторонне открыта
- 02.12-16:06 В Тбилиси состоялся концерт, посвященный апостолам-основателям Армянской Апостольской церкви и 100-летию восстановления независимости Армении и Грузии
- 02.12-15:41 Юношеская сборная по шахматам победила в 8 туре
- 02.12-15:29 «Арагац» проиграл «Арцаху»
- 02.12-15:26 Контрактный военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение
- 02.12-15:00 Не будет экономии бюджетных средств, нужных для экспертизы самого высокого уровня в Амулсаре — Никол Пашинян
- 02.12-14:40 В результате ДТП в Иджеване есть 1 пострадавший
- 02.12-14:07 В Армении ожидается переменчивая погода
- 02.12-13:32 Никол Пашинян видит необходимость внедрения механизмов сдержек и противовесов в систему управления
- 02.12-13:05 Президент Армении принял лауреата Госпремии РА за 2018г. за всемирный вклад в IT- сферу Джеймса Трушарда
- 02.12-12:29 Пусть никто и не пытается оказать незаконную услугу блоку «Мой шаг» на выборах — Никол Пашинян в Сисиане
- 02.12-11:58 Состоялся телефонный разговор президента РА Армена Саркисяна с новоизбранным президентом Грузии Саломе Зурабишвили
- 02.12-11:26 Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего
- 02.12-10:56 Дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легкого пассажирского транспорта
- 02.12-10:45 Перевал Варденяц труднопроходим, на перевале Сараван – туман
- 01.12-16:58 Анонс мероприятий на 3 декабря
- 01.12-16:30 Предстоящие на 2 декабря мероприятия
- 01.12-15:42 Гаагская церковь ведет 800-часовой беспрерывный молебен — с целью недопущения депортации армянской семьи
- 01.12-15:21 Ведущая к Верхнему Ларсу дорога Гудаури-Коби закрыта для большегрузов с прицепами
- 01.12-15:00 В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
- 01.12-14:32 За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия более 120 раз
- 01.12-14:27 Из-за акций протеста в Париже закрыты центральные станции метро
- 01.12-14:19 Никол Пашинян отбудет в РФ с рабочим визитом
- 01.12-13:55 Указом президента РА назначен судья Суда по делам банкротства
- 01.12-13:50 С 5 декабря в большинстве районов Армении ожидаются осадки
- 01.12-13:41 Начав с образования, следует ковать дальнейшие успехи граждан — Никол Пашинян в Мегри
- 01.12-12:40 Рождественская ярмарка в Ереване откроется 6 декабряна Северном проспекте
11:57, 27.11.2018
Просмотрели 1293 раз Делегации Грузии, Турции и Азербайджана отказались от юбилейных медалей ПАЧЭС: Ара Баблоян призвал не политизировать вопрос
17:45, 30.11.2018
Просмотрели 1217 раз Правительство Никола Пашиняна в течение последних нескольких месяцев всегда внимательно относилось к Арцаху: Араик Арутюнян
19:06, 29.11.2018
Просмотрели 1215 раз Нам необходимо создать справедливую и мирную обстановку для решения карабахского конфликта: Армен Саркисян на вопрос азербайджанского участника
19:55, 29.11.2018
Просмотрели 1209 раз Никол Пашинян направил поздравительное послание Саломе Зурабишвили в связи с ее избранием на пост президента Грузии
18:21, 30.11.2018
Просмотрели 1100 раз Президент Республики Арцах принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Шаварша Кочаряна