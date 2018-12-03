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В Южной Корее не исключили возможность визита лидера КНДР в страну до конца года


Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Республику Корея еще может состояться до конца текущего года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в понедельник журналистам на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Дэ Хён.

"Министерство считает, что визит может состояться до конца текущего года, и спокойно продолжает работу с тем, чтобы соответствующие межкорейские соглашения были без проблем реализованы", - отметил представитель ведомства.

Ранее ряд южнокорейских СМИ сообщил о том, что Ким Чен Ын посетит Южную Корею в период с 13 по 14 декабря.

 

 

 

 




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