В Южной Корее не исключили возможность визита лидера КНДР в страну до конца года

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Республику Корея еще может состояться до конца текущего года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в понедельник журналистам на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Дэ Хён.

"Министерство считает, что визит может состояться до конца текущего года, и спокойно продолжает работу с тем, чтобы соответствующие межкорейские соглашения были без проблем реализованы", - отметил представитель ведомства.

Ранее ряд южнокорейских СМИ сообщил о том, что Ким Чен Ын посетит Южную Корею в период с 13 по 14 декабря.