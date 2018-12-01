Начав с образования, следует ковать дальнейшие успехи граждан — Никол Пашинян в Мегри

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий список блока «Мой шаг», вместе со своей политической командой 1 декабря посетил Сюникскую область. В ходе встречи с жителями Мегри и.о. министра территориального управления и развития РА Сурен Папикян отметил, что окончательное утверждение достижений апрельских событий состоится 9 декабря. По его словам, это станет ознаменованием того, что мы свободны, что мы хозяева своей страны.

«Сюник – из тех областей, в которой больше всего укрупненных общин – их 8. Здесь более всего использовалась субвенционная программа, в рамках которой было выделено 213 млндрамов. Поскольку Сюник – из тех областей, в которой больше всего укрупненных общин, в 2019г. больше всего дотаций из бюджета поступит сюда. Вопреки всем пессимистам, мы сделаем все, чтобы средства общин увеличивались и не сокращалась помощь государства.это будет дополнительной мотивацией для созидания здешних жителей», - как передает Арменпресс, сказал Сурен Папикян.

Затем к собравшимся обратился Никол Пашинян, представивший программу блока «Мой шаг». Он представил отрывок из беседы с соучредителем и президентом компании NationalInstruments ДжеймсомТрушардом.

«Трушард – миллиардер. Он вместе с двумя друзьями начинал с создания маленькой компании. Во время официального ужина я спросил его, что сделало правительство США для достижения им успеха. Я думал, оно предоставило налоговые льготы, беспроцентные кредиты и т.д. Но Трушард сказал: «Пожалуй, самое главное – создание условий для моего образования. Если б не школа, я бы так и остался на ферме». И я понял, что ход наших мыслей идет в верном направлении. Да, для наших детей очень важно достойное образование. Мы должны вовлечь ребенка в образовательный процесс с 4 лет. Мы должны ковать дальнейшие успехи граждан, начав с образования», — сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что реконструкция детского сада Мегри осуществляется при финансировании фонда «Мой шаг», средствами благотворителя. Детсад будут посещать дети с 3 лет.

«К сожалению, сегодня зачастую к образованию проявляется формальное отношение. Мы гонимся за отметками, не задаваясь вопросом, насколько они соответствуют знаниям детей. Революция многое должна сделать в этой сфере. Мы не должны смиряться с некачественным образованием, непрофессионалами в сфере образования. Мы должны изменить свое отношение к образованию, мы должны обеспечить такое образование, чтобы наши дети могли побеждать в будущем», - сказал Пашинян, добавив, что необходимо обратить внимание на профессиональные качества и зарплаты преподавателей. По его словам, стратегия государства должна зиждиться на двух столпах – образование и здравоохранение.

Пашинян обратился и экономической политике блока «Мой шаг». По его словам, по данным за 10 месяцев текущего года из Армении экспортировано сельхозпродуктов на 80 млн долларов – против 49 млн в прошлом году. Объем экспорта текстильной продукции по сравнению с прошлым годом вырос на 75% и составил 200 млн долларов. Это значит, что в текстильной промышленности открыты новые рабочие места. Пашиння отметил, что для продолжения его программ ему необходим вотум доверия народа, его голоса.он выразил надежду, что несмотря на плохие погодные условия, народ будет активно участвовать в выборах.

«Вы будете решать судьбу будущего правительства. Ни один бюллетень не пропадет, не будет украден. В течение всей моей политической деятельности я пытался доказать, что самый решающий фактор – один ваш голос. Будьте уверены, ни один ваш голос не будет сфальсифицирован. Хочу вас заверить, что мы никогда не будем цепляться за власть, даже попыток не будет. Помните, этими выборами вы принимаете на работу премьер-министра, министров, депутатов, чтобы они служили вам. Последние 27 лет было большой честью служить вам, и если вы дадите мне мандат – это станет двойной честью», - сказал Никол Пашинян.