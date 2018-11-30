По уровню экономического роста, Армения среди первых стран в ЕАЭС: статистика ЕЭК

ЕЭК опубликовала статистические данные, согласно которым в 2018 году были зарегистрированы показатели за январь-июь месяцы. В январе – сентябре 2018 года в целом по Евразийскому экономическому союзу (далее – ЕАЭС) наблюдалась положительная динамика промышленного производства, грузооборота, пассажирооборота, оборота розничной торговли.

Отмечалось увеличение промышленного производства в Армении (на 4%), Беларуси (на 6,8%), Казахстане (на 4,8%), России (на 3%), производства продукции сельского хозяйства – в Казахстане (на 2%) и в Кыргызстане (на 2,4%), объема выполненных строительных работ – в Армении (на 19,2%), Беларуси (на 4,4%), Казахстане (на 4,4%), Кыргызстане (на 7%), грузооборота – во всех государствах – членах ЕАЭС, пассажирооборота – в Беларуси (на 2,8%), Казахстане (на 4,2%), Кыргызстане (на 4,4%) и России (на 6,1%), оборота розничной торговли – во всех государствах – членах ЕАЭС.

Индекс физического объема валового внутреннего продукта по ЕАЭС в январе – июне 2018 года составил 101,9% к уровню января – июня 2017 года (в январе – июне 2017 года по сравнению с январем – июнем 2016 года – 101,8%).

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе – сентябре 2018 года составил 909,2 млрд. долларов США и увеличился по сравнению с январем – сентябрем 2017 года в постоянных ценах на 3,3% (в январе – сентябре 2017 года по сравнению с январем – сентябрем 2016 года – на 3,8%).

В январе – сентябре 2018 года на долю России приходилось 88,4% общего объема промышленного производства ЕАЭС, Казахстана – 6,6%, Беларуси – 4,4%, Армении и Кыргызстана – по 0,3%.

В структуре промышленного производства ЕАЭС в январе – сентябре 2018 года наибольший удельный вес занимала обрабатывающая промышленность (62,7%). Ее доля уменьшилась по сравнению с январем – сентябрем 2017 года на 2,1 процентных пункта. Удельный вес горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составил 27,9% (увеличился на 3,1 процентных пункта). Доля электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования составила 7,9% (уменьшение на 0,9 процентных пункта). Доля водоснабжения; канализационной системы, контроля над сбором и распределением отходов по сравнению с январем – сентябрем 2017 года уменьшилась на 0,1 процентный пункт и составила в январе – сентябре 2018 года 1,5%.

Объем производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в ЕАЭС в январе – сентябре 2018 года составил 254 млрд. долларов США и увеличился по сравнению с январем – сентябрем 2017 года в постоянных ценах на 3,1% (в январе – сентябре 2017 года по сравнению с январем – сентябрем 2016 годом – на 4,1%).

В обрабатывающей промышленности в январе – сентябре 2018 года объем производства составил 570,2 млрд. долларов США и увеличился по сравнению с январем – сентябрем 2017 года в постоянных ценах на 3,6% (в январе – сентябре 2017 года по сравнению с январем – сентябрем 2016 годом – на 4,2%).

Объем промышленного производства по виду экономической деятельности «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» в январе – сентябре 2018 года составил 71,3 млрд. долларов США и увеличился по сравнению с январем – сентябрем 2017 года в постоянных ценах на 2% (в январе – сентябре 2017 года по сравнению с январем – сентябрем 2016 года – на 2,1%). Объем промышленного производства по виду экономической деятельности «Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» в январе – сентябре 2018 года составил 13,7 млрд. долларов США и остался на уровне аналогичного периода 2017 года (в январе – сентябре 2017 года по сравнению с январем – сентябрем 2016 года – снижение на 1,3%).

В январе – сентябре 2018 года производство продукции сельского хозяйства в целом государств – членов Союза составило 79 млрд. долларов США и уменьшилось по сравнению с январем – сентябрем 2017 года в постоянных ценах на 2,4% (в январе – сентябре 2017 года по сравнению с январем – сентябрем 2016 года было увеличение на 3,5%).

В январе – сентябре 2018 года по сравнению с январем – сентябрем 2017 года в общем объеме произведенной продукции сельского хозяйства ЕАЭС увеличилась доля Армении – на 0,2 процентных пункта, Беларуси – на 1,1 процентных пункта, Казахстана – на 1,6 процентных пункта, Кыргызстана – на 0,4 процентных пункта, при сокращении доли России – на 3,3 процентных пункта

В Армении в хозяйствах всех категорий на начало октября 2018 года собрано 330,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, картофеля 268,5 тыс. тонн, овощей – 453,2 тыс. тонн, бахчевых продовольственных культур – 120,7 тыс. тонн, плодов и ягод – 235,2 тыс. тонн, винограда – 135,2 тыс. тонн. В Беларуси на 1 октября 2018 года в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах валовый сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе составил 5 270 тыс. тонн, что меньше, чем в 2017 году на эту дату, на 31,3%, кукурузы на зерно – 742,7 тыс. тонн (больше в 7 раз), масличных культур – 573 тыс. тонн (меньше на 21,4%), сахарной свеклы выкопано 1 394,3 тыс. тонн (меньше на 5,2%), картофеля – 580,3 тыс. тонн (меньше на 7,8%). По данным областных управлений сельского хозяйства Казахстана на 1 октября 2018 года зерновые культуры убраны с площади 12,7 млн. га, что составляет 84,6% от уборочной площади, намолочено 17 млн. тонн зерна, что на 20,7% меньше, чем на эту дату в 2017 году, при средней урожайности 13,4 центнеров с 1 гектара, В Кыргызстане на начало октября 2018 года зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) собрано 1 691,7 тыс. тонн, что больше, чем на эту дату 2017 года на 2,9%, кукурузы на зерно – 458,3 тыс. тонн (больше на 3,4%), масличных культур – 34,4 тыс. тонн (меньше на 6,2%), выкопано сахарной свеклы 1,4 7,6 10,4 2,6 78,0 1,6 8,7 12,0 3,0 74,7 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия Департамент статистики 13 – 55,1 тыс. тонн (больше на 14,3%), картофеля 1 012,2 тыс. тонн (больше на 4%), овощей - 907 тыс. тонн. На 1 октября 2018 года в хозяйствах всех категорий России намолочено зерна в первоначально оприходованном весе, по расчетам, 101 млн. тонн, что на 19,5% меньше, чем к 1 октября 2017 года. Сахарной свеклы накопано 16,7 млн. тонн (меньше на 12,7%), получено картофеля 19,7 млн. тонн (меньше на 0,6%), овощей – 9,7 млн. тонн (меньше на 3,8%). В том числе в сельскохозяйственных организациях намолочено зерна (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 68,2 млн. тонн (меньше на 19,3%), кукурузы на зерно – 2,8 млн. тонн (меньше на 10,6%), подсолнечника – 3 млн. тонн (больше на 4,7%).

Объем выполненных строительных работ в государствах – членах ЕАЭС в январе – сентябре 2018 года составил 95,3 млрд. долларов США и в постоянных ценах не изменился по сравнению с январем – сентябрем 2017 года (в январе – сентябре 2017 года по сравнению с январем – сентябрем 2016 года – на 1,7% меньше).

Объем перевозок грузов транспортом государств – членов ЕАЭС в январе – сентябре 2018 года составил 9 315,4 млн. тонн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 3,2%. Объем перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) за этот период увеличился на 2,9% и составил 8 146,5 млн. тонн.

Пассажирооборот государств – членов ЕАЭС в январе – сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 5,3% и составил 645,1 млрд. пассажиро-километров.

Оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе – сентябре 2018 года составил 413,8 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) увеличился на 3,1%.

Объем внешней торговли товарами государств – членов ЕАЭС со странами вне ЕАЭС за январь – август 2018 года составил 484,1 млрд. долларов США, в том числе экспорт товаров – 311,9 млрд. долларов США, импорт – 172,2 млрд. долларов США. По сравнению с январем – августом 2017 года объем внешнеторгового оборота возрос на 22%, или на 87,2 млрд. долларов США, экспорт – на 29,2% (на 70,4 млрд. долларов США), импорт – на 10,8% (на 16,8 млрд. долларов США). Профицит внешней торговли составил 139,7 млрд. долларов США против 86,1 млрд. долларов США в январе – августе 2017 года.

В товарной структуре взаимной торговли государств – членов ЕАЭС наибольший удельный вес занимают минеральные продукты (29,5% объема взаимной торговли). Существенны поставки машин, оборудования и транспортных средств (18,4%), а также продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (14,1%), металлов и изделий из них (13,7%).

Индекс цен производителей промышленной продукции в целом по ЕАЭС в сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 114,6%, и был значительно выше, чем в сентябре 2017 года (107,1%). Увеличение цен производителей промышленной продукции в целом по ЕАЭС обусловлено их значительным ростом в Казахстане и России. При росте цен производителей промышленной продукции в Казахстане на 23,9% и России на 14,4%, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров они увеличились соответственно на 37,5% и 27,6%.