Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин затрудняется делать прогнозы по поводу ситуации с генсеком ОДКБ. Как передает «Арменпресс», об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с журналистами до начала заседания «Лазаревского клуба» в Ереване.

По его словам, он не хочет своими прогнозами «подливать масло в огонь», руководители стран продолжат обсуждения по этому вопросу 6-го декабря, и для Затулина трудно предсказать – чем они закончатся.

Ситуация с генсеком ОДКБ нестандартная. По словам Затулина, создавшаяся ситуация не была предусмотрена уставом ОДКБ.