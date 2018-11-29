Состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Арцах

Национальное собрание Республики Арцах 29-го ноября созвало очередное пленарное заседание.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, парламент утвердил представленные председателем НС повестки сессии и заседания, после чего перешел к вопросам, подлежащим обязательному рассмотрению, среди которых первым был вопрос об избрании члена Аудиторской палаты Республики Арцах.

Председатель постоянной комиссии НС по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению Арам Григорян, согласно статье 128 закона Республики Арцах "Регламент НС", в должности члена Аудиторской палаты представил кандидатуру Шушаник Айрапетян.

Заслушав информацию о профессиональной деятельности кандидата и получив пояснения, парламент перешел к тайному голосованию. Подводя итоги тайного голосования, председатель счетной комиссии Рамела Дадаян отметила, что в пользу кандидата проголосовало 27 депутатов, а "против" – 2 депутата.

Следующим вопросом, подлежащим обязательному рассмотрению, был вопрос о назначении судьи первой инстанции общей юрисдикции Республики Арцах. Председатель Высшего судебного совета Гаяне Григорян в этой должности представила кандидатуру Нарека Ованнисяна.

Как сообщила председатель счетной комиссии, по итогам голосования недействительным был признан 1 бюллетень, 26 депутатов проголосовали "за" а 2 депутата – "против".

Нарек Ованнисян принес присягу в должности судьи первой инстанции общей юрисдикции.

Председатель Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции НКР Акоп Каграманян представил парламенту программу деятельности комиссии на 2019 год и ответил на вопросы депутатов касательно контрактов на поставку газа и тарифов на газ.

Перейдя к законодательной деятельности, парламент обсудил представленный министром обороны Республики Арцах Левоном Мнацаканяном проект закона Республики Арцах "О правовом режиме военного положения". По словам министра, по законопроекту устанавливаются правовые основы и цели объявления военного положения, уточняются те обстоятельства, при наличии которых на территории Республики Арцах может быть объявлено военное положение. В предложенном проекте военное положение объявляет президент Республики Арцаха, в рамках процесса в соответствии с требованиями Конституции уточняются полномочия правительства и Национального собрания.

Получив положительное заключение головной комиссии – постоянной комиссии по вопросам обороны, безопасности и правопорядка, парламент рассмотрел и в первом чтении принял закон.

Министр экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах Левон Григорян, представив проект законов Республики Арцах «О внесении изменений и дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об энергосбережении и восстанавливающейся энергетике"», «О внесении изменений и дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об энергетике"», «О внесении изменения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О государственной пошлине"», «О внесении изменения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О лицензировании"», отметил, что принятие проекта позволит из единственной регулируемой модели рынка покупатель-продавец перейти к более либеральной модели, будут внедрены новые механизмы для стимулирования межгосударственной торговли, будет усовершенствована система тарифного регулирования.

Получив положительное заключение постоянной комиссии по вопросам производства и производственных инфраструктур, парламент принял закон.

После перерыва заседание НС продолжилось с процедуры вопросов-ответов Национальное собрание-Правительство.

Члены правительства ответили на вопросы, касающиеся повышения заработных плат в сфере общего образования, финансовых средств, направленных на развитие сферы информационных технологий, налоговых льгот на приобретение жилья с первичного и вторичного рынка, эффективности субсидирования кредитов на приобретение крупного рогатого скота, графика подачи отопления в общеобразовательных учреждениях, применения безопасных систем эксплуатации месторождений, систематичности программы реконструкции общежитий и других тем.

Продолжив работу по законопроектам, парламент рассмотрел законопроект Республики Арцах "О дипломатической службе". Как сообщил министр иностранных дел Масис Маилян, закон, принятие которого является требованием Конституции, нацелен на регламентирование деятельности органов дипломатической службы. Получив положительное заключение постоянной комиссии по внешним сношениям, Национальное собрание также приняло этот закон в первом чтении.

Министр финансов Республики Арцах Артур Арутюнян, представив проект закона Республики Арцах "Об установлении льгот по налоговым и другим обязательным платежам", «О внесении дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О налогах"», «О внесении дополнений и изменения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О налоге на прибыль"», «О внесении дополнений и изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О подоходном налоге"», «О внесении изменений и дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О налоге на добавленную стоимость"», «О внесении дополнений и изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О фиксированных платежах"», «О внесении дополнений и изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О патентных платежах"», «О внесении изменений и дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О торговле и услугах"», отметил, что он нацелен на улучшение бизнес-среды, в особенности малого и среднего бизнеса, а также осуществление эффективной политики налогового администрирования.

Получив положительное заключение головной комиссии – постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению, парламент рассмотрел и в первом чтении принял проект закона.

С депутатским заявлением выступил Гагик Багунц.