Давид Торосян остается тренером мужской сборной Армении по боксу
Давид Торосян остается тренером мужской сборной Армении по боксу. Как передает «Арменпресс», он продолжит возглавлять мужскую сборную Армении по боксу.
Вторым тренером сборной назначен Рудик Мкртчян. Бывший второй тренер сборной Ваган Адилханян назначен помощником президента федерации. Карен Агамалян продолжит возглавлять молодежную сборную Армении. Ему будет помогать Владимир Маркарян. Женскую команду продолжит тренировать Хачик Хачатрян.
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