Президент Армен Саркисян встретился с руководителями ряда ведущих германских компаний
14:43, 28 Ноябрь, 2018
Находящийся с официальным визитом в Федеративной Республике Германии Президент Армен Саркисян 28 ноября провёл рабочий завтрак с руководителями ряда ведущих германских компаний, которые действуют в Армении либо заинтересованы в сотрудничестве с Арменией. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. Встреча организована Посольством РА в Германии, издательством OWC, Германской экономической Восточной комиссией и Союзом малых и средних предпринимателей «Восточная Европа».
Во встрече, в частности принимали участие руководители компаний «Цепелин», «Сименс», САП, «Новиа», «Шнейдер групп», «Эйрбас групп» и других.
Отметив, что в самых разных отраслях экономики Армении успешно действует ряд компаний с участием германского капитала, Президент Саркисян в то же время выразил уверенность, что существует большой потенциал для расширения этих сфер и углубления взаимодействия.
Отметив, что 21-век – период быстрых изменений, Президент Республики сказал, что Армения – правильная страна, которая в правильное время находится в правильном месте. «Сейчас правильное время, потому что мы живём в начале 21-го века. Это такой период, когда всё очень быстро меняется. Не секрет, что недавно я завершил свою книгу, которая называется «Квантовое поведение глобальных рисков». Говоря «квантовый», я не имею в виду, что можно применять законы квантовой механики. Квантовое подразумевает, что это поведение более не является классическим. В 21-ом веке перемены динамичны, стремительны и драматичны. Меры, которыми можно управлять и описывать риски в 21-ом веке, также не являются и не будут классическими. С этой точки зрения для Армении сейчас правильное время», - сказал Президент Саркисян, отметив, что человечество живёт в эпоху стремительной эволюции, в которую год от года всё меняется намного быстрее.
Президент Республики сказал, что Армения тысячи лет была на перекрёстке цивилизаций. «Этот перекрёсток сегодня может стать мостом, поскольку сегодня Армения – единственная страна, которая является членом ЕАЭС, что предполагает, что страна имеет не трёх миллионный, а более чем 200-миллионный рынок, который включает в себя Центральную Азию, Россию. Кроме того, Армения подписала Соглашение о Всеобъемлющем и глубоком партнёрстве с Евросоюзом, и мы желаем углубить отношения с этой структурой. То есть, Армения – единственная страна, которая имеет глубокие отношения и с Востоком, и с Западом. Наша страна на правильном месте», - подчеркнул Армен Саркисян.
Президент Республики представил предпринимателям приоритетные направления экономики Армении, инвестиционную привлекательность и деловую среду, конкурентные преимущества осуществления бизнеса в Армении. «Армения – интересное место для осуществления инвестиций. Страна обладает большим потенциалом в различных отраслях, начиная от сельского хозяйства, до лёгкой промышленности, банковской сферы и информационных технологий», - сказал Президент Саркисян.
Руководители работающих в Армении компаний говорили о своих текущих планах, возможностях их расширения.
Другим участвующим во встрече предпринимателям Президент Саркисян предложил посетить Армению, чтобы на месте изучить и обсудить перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.