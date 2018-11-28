Одна из выпавших из окна школьниц находится в послеоперационном периоде, о другой пока сведений нет

Из окна второго этажа школы села Аревик Ширакской области выпали 2 семилетние ученицы – Манэ Нранян и Сюзи Аветисян. Как передает «Арменпресс», инцидент произощел 27-го ноября, после полудня. Манэ Нранян была доставлена в Австрийскую детскую больницу в Гюмри.

«К нам привезли одну из 2 девочек. У нее перелом в области плечевого сустава, ее прооперировали, сейчас она находится в послеоперационном периоде, переведена в палату, состояние стабильное»,- сказал директор больницы Ашот Кургинян.

В полиции нам сообщили, что сигнал к ним поступил из Австрийской детской больницы в Гюмри, после чего в полиции приступили к расследованию инцидента.