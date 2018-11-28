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Юра Мовсисян уйдет из «Чикаго Файер»


Нападающий сборной Армении по футболу Юра Мовсисян уйдет из «Чикаго Файер». Как передает «Арменпресс», «Чикаго Файер»  прекратил контракты с некоторыми футболистами, в том числе, с Юрой Мовсисяном.

Сейчас Юра Мовсисян в статусе вольного игрока. В«Чикаго Файер»  он перешел в сентябре этого года.


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