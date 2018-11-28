Нападающий сборной Армении по футболу Юра Мовсисян уйдет из «Чикаго Файер». Как передает «Арменпресс», «Чикаго Файер» прекратил контракты с некоторыми футболистами, в том числе, с Юрой Мовсисяном.

Сейчас Юра Мовсисян в статусе вольного игрока. В«Чикаго Файер» он перешел в сентябре этого года.