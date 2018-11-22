НС Армении углубило сотрудничество с гражданским обществом, создало беспрецедентные условия для СМИ: Ара Сагателян

Генеральный секретарь-руководитель Аппарата Национального Собрания Армении Ара Сагателян выступил с приветственной речью на проходящей в Ереване международной конференции “Вовлеченность СМИ и граждан в процесс контроля финансовых вопросов”, организованной армянским офисом “Германского общества международного сотрудничества” при содействии “Вестминстерского фонда демократии” (Westminster Foundation for Democracy – WFD).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в своем выступлении А. Сагателян, в частности, отметил:

“Дорогие коллеги, дамы и господа!

Позвольте поприветствовать вас в Ереване и поблагодарить как организаторов, «Германское общество международного сотрудничества» ( GIZ) и «Вестминстерский фонд демократии» (Westminster Foundation for Democracy – WFD), так и гостей за участие в этом мероприятии.

Вопросы вовлеченности медиа и представителей гражданского общества в парламентскую деятельность на сегодня для Армении более чем актуальны, поскольку, как вам известно, в 2018 году наша страна осуществила переход от полупрезидентской системы правления к парламентской форме и в настоящее время находится в стадии адаптации к новой модели. Это предполагает переоценку роли парламента в процессе принятия решений, формирования внутриполитической повестки, а также повышение уровня готовности противостоять новым вызовам.

В то же самое время переход к парламентской системе привел к увеличению ответственности действующего Национального Собрания.

И, естественно, результативность деятельности парламента сегодня, как никогда ранее, напрямую зависит от эффективности взаимодействия с медиа и гражданским обществом. Взаимодействия в самом широком смысле – от сотрудничества до выражения диаметрально противоположных позиций во всех ситуациях, где превалирует общественный интерес.

Очевидно, что за последнее время степень вовлеченности институтов гражданского общества в работу парламента выросла, о чем можно судить по статистике проведения тех же общественных слушаний: в 2017 их было проведено всего лишь 7, в то время как в 2018м – уже 11. Это не говоря о постоянном сотрудничестве неправительственных организаций (НПО) с профильными комиссиями парламента РА.

В Национальном Собрании Армении четко осознают важность институционального взаимодействия, поскольку представители гражданского общества и СМИ озвучивают проблемы, решение которых необходимо для нормального функционирования государства – при соблюдении баланса интересов личности, общества и государства. Они также фиксируют то, как применение принятых законов отражается на жизни общества, что обеспечивает обратную связь и коммуникации.

Что касается взаимоотношений с медиа, то администрация парламента придерживается следующего принципа: «Не спрашивай, что СМИ сделали для тебя, а задай себе вопрос – а что ты сам сделал для них?».

С целью обеспечения вовлеченности медиа в процессы информирования общественности в парламенте Армении создаются дополнительные условия для – не побоюсь этого слова – комфорта работы журналистов.

Того, что создано на сегодня, никогда прежде не существовало. Это и зонированный этаж для журналистов по соседству с ложей прессы, и специальный клуб для представителей медиа, где в неформальной обстановке можно работать, отдыхать, проводить круглые столы и тренинги.

Естественно, что полноценное и своевременное информирование общественности о парламентских событиях, также является необходимым условием вовлечения гражданского общества и медиа в процессы, связанные с законотворческой, представительской и контрольной функциями Национального Собрания. Поэтому мы уделяем особое внимание в том числе обновлению технической базы пресс-службы парламента.

Соответственно, на обеспечение технических условий для работы журналистов на территории парламента и подразделений пресс-службы в 2017 году затрачено за счет сэкономленных средств 8 миллионов 500 тысяч драмов, а в 2018-м – свыше 12 миллионов драмов – на строительно- ремонтные работы в пресс-центре и клубе для журналистов, 6 миллионов – на оборудование для пресс-центра и клуба и 19 миллионов за счет сэкономленных средств планируется потратить на приобретение новой техники для пресс-службы.

Совсем недавно я был с визитом в Украине, где принял участие в конференции, организованной GIZ, на тему реформ администраций парламентов и работе парламентских аналитических центров. На полях форума я встречался с коллегой, представителем старшего поколения, ведущим украинским специалистом по теории коммуникации.

Как он отметил, многое изменилось в сфере управления общественным сознанием и поведением, но одно остается неизменным: если хочешь поменять реальность, сперва надо добиться ментальных перемен, образно говоря, «изменить мозги».

Полагаю, мероприятия, сродни сегодняшнему, как раз и нацелены на «апдейт мозгов» – приобретение новых знаний, укрепление осознания необходимости их освоения, обмен опытом и применение полученных навыков на практике. И я уверен, что обмен передовыми практиками здесь приведет к активизации собственно внутрипарламентской деятельности.

Возвращаясь непосредственно к теме сегодняшней конференции, напомню: один из основных принципов в вопросах управления общественными финансами и реализации контроля за их расходованием состоит в том, что не только осуществляющие упомянутый надзор структуры должны работать хорошо, но и общественность должна быть в курсе их хорошей работы.

А лучший механизм информирования и вовлечения общественности – это открытость и активное сотрудничество с институтами медиа и гражданского общества.

Еще раз хочу поблагодарить наших партнеров в первую очередь за те усилия, которые они уже в течение долгого времени прилагают для активизации контроля в сфере общественных финансов Армении, а также выразить признательность за организацию данного мероприятия, которое, уверен, создаст для участников возможность ознакомления с передовой практикой сотрудничества с медиа и гражданским обществом.

".