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Назначение представителей бывшей власти на посты сейчас говорит о том, что тогда во многих структурах коррупции не было — Шармазанов


Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов  считает, что назначение нынешней властью  представителей бывшей власти на посты говорит о том, что тогда во многих структурах коррупции не было.

Как  передает Арменпресс, так заявил  Шармазанов в беседе с журналистами в  НС РА. 

«Мы  же  не  отрицаем факт проявления  коррупции в Армении – как  и в любой  стране. Но нынешняя власть утверждает, что раньше была тотальная коррупция, страну  грабили нещадно. Но возможна ли тотальная коррупция  без участия армии,   президентской службы контроля,  СНБ,  полиции?! Если в какой-либо стране  царит тотальный  грабеж и казнокрадство, то это значит, что указанные  органы  погрязли в  коррупции. Но сегодня бывших руководителей Службы  президентского контроля, Налоговой  службы назначают на высокие  посты. А если назначили, стало быть, эти люди чисты, стало быть, в этих структурах коррупции не было», — сказал  Шармазанов.

Он отметил, что Давид Тоноян назначен министром обороны — значит, не  было в  армии  коррупции.

«Главой  СНБ назначен Артур Ванецян, и это прекрасно, но ведь Артур Ванецян не был второстепенным чиновником, он был замглавой  СНБ — значит, он не был замешан в  коррупционных скандалах?! Не может быть в  стране  тотальной  коррупции, если в ней не участвуют высокопоставленные  чиновники», - сказал он.

 

 

 




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