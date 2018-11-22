Назначение представителей бывшей власти на посты сейчас говорит о том, что тогда во многих структурах коррупции не было — Шармазанов

Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов считает, что назначение нынешней властью представителей бывшей власти на посты говорит о том, что тогда во многих структурах коррупции не было.

Как передает Арменпресс, так заявил Шармазанов в беседе с журналистами в НС РА.

«Мы же не отрицаем факт проявления коррупции в Армении – как и в любой стране. Но нынешняя власть утверждает, что раньше была тотальная коррупция, страну грабили нещадно. Но возможна ли тотальная коррупция без участия армии, президентской службы контроля, СНБ, полиции?! Если в какой-либо стране царит тотальный грабеж и казнокрадство, то это значит, что указанные органы погрязли в коррупции. Но сегодня бывших руководителей Службы президентского контроля, Налоговой службы назначают на высокие посты. А если назначили, стало быть, эти люди чисты, стало быть, в этих структурах коррупции не было», — сказал Шармазанов.

Он отметил, что Давид Тоноян назначен министром обороны — значит, не было в армии коррупции.

«Главой СНБ назначен Артур Ванецян, и это прекрасно, но ведь Артур Ванецян не был второстепенным чиновником, он был замглавой СНБ — значит, он не был замешан в коррупционных скандалах?! Не может быть в стране тотальной коррупции, если в ней не участвуют высокопоставленные чиновники», - сказал он.