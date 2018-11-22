Давид Вирабян займет высокую и важную должность в МИД Армении: Анна Нагдалян

Бывший постпред Армении в ОДКБ Давид Вирабян, отозванный с этого поста указом президента Армении Армена Саркисяна, займет высокую и важную должность в МИД Армении, координируя из Еревана то направление, над которым он работал на прежней должности. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Виктор Биягов назначен на пост постпреда Армении в ОДКБ. Процесс отзыва и назначения послов является перманентным, он проводится в рамках запланированной ротации, так что, не надо искать здесь подтекст. Бывший постпред Армении в ОДКБ Давид Вирабян, отозванный с этого поста указом президента Армении Армена Саркисяна, займет высокую и важную должность в МИД Армении, координируя из Еревана то направление, над которым он работал на прежней должности.

И Давид Вирабян, и Виктор Биягов являются профессионалами высокого уровня, их знания и навыки не должны вызывать сомнений ни у кого. Поздравляю наших коллег и желаю им успехов во всех начинаниях»,- пишет она.

Как сообщалось ранее, другим указом президента Армении Армена Саркисяна, Давид Вирабян был отозван с поста постпреда Армении в ОДКБ. Другим указом президента Армении Армена Саркисяна, Виктор Биягов назначен на пост постпреда Армении в ОДКБ.