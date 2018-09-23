По предварительным данным, лидером голосования является блок “Мой шаг”
По предварительным данным, лидером голосования является блок “Мой шаг”. Как сообщает Арменпресс, после подсчета голосов в 65 избирательных участках блок “Мой шаг” набирает около 82%.
На втором месте партия “Процветающая Армения” с 6,3%, а на третьем месте - блок “Луйс” с 4,5%.
Остальные политические силы набирают около 1%.
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