По предварительным данным, лидером голосования является блок “Мой шаг”. Как сообщает Арменпресс, после подсчета голосов в 65 избирательных участках блок “Мой шаг” набирает около 82%.

На втором месте партия “Процветающая Армения” с 6,3%, а на третьем месте - блок “Луйс” с 4,5%.

Остальные политические силы набирают около 1%.