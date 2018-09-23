Время в Ереване: 11:07:36,   24 Сентябрь

По предварительным данным, лидером голосования является блок “Мой шаг”


По предварительным данным, лидером голосования является блок “Мой шаг”. Как сообщает Арменпресс, после подсчета голосов в 65 избирательных участках блок “Мой шаг” набирает около 82%.

На втором месте партия “Процветающая Армения” с 6,3%, а на третьем месте - блок “Луйс” с 4,5%.

Остальные политические силы набирают около 1%.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации