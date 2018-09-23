В крупнейшем городе штата Айдахо Бойсе открыт памятник жертвам Геноцида армян

В крупнейшем городе штата Айдахо Бойсе открыт памятник Геноциду армян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Idaho Press.

Памятник жертвам Геноцида армян состоит из нескольких частей и создан армянской общиной Айдахо.

«Жители и гости Айдахо теперь получат возможность узнать о первом геноциде 20-го века», - сказал глава армянской общины Айдахо Марк Абаджян.

21 сентября состоялась церемония открытия памятника. На церемонии присутствовали представители общины.