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В крупнейшем городе штата Айдахо Бойсе открыт памятник жертвам Геноцида армян


В крупнейшем городе штата Айдахо Бойсе открыт памятник Геноциду армян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Idaho Press.

Памятник жертвам Геноцида армян состоит из нескольких частей и создан армянской общиной Айдахо.

«Жители и гости Айдахо теперь получат возможность узнать о первом геноциде 20-го века», - сказал глава армянской общины Айдахо Марк Абаджян.

21 сентября состоялась церемония открытия памятника. На церемонии присутствовали представители общины.




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