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Формат сопредседательства Минской группы был и остается самым действенным – министр ИД РА


Формат сопредседательства Минской группы  был и остается самым действенным, самым эффективным, в  рамках которого и проходит переговорный  процесс. Какое-либо изменение  этого формата не даст результата. Мы, естественно, будем против  этого. 

Как передает Арменпресс, об этом сказал министр  ИД РА Зограб Мнацаканян в  интервью  телепрограмме  «Ираканум» («На самом деле») на Общественном телевидении в ответ на вопрос, видит ли он  необходимость в  изменении формата сопредседательства Минской группы.

Относительно расширения  полномочий  офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ  министр сказал:

«К сожалению, Азербайджан продолжает торпедировать этот вопрос. Но я бы более обобщил  этот вопрос, поскольку он относится также  вообще к  формированию атмосферы, способствующей  миру, касается укрепления  режима  перемирия, устранения  всех угроз, которые  могут привести к  росту  напряженности. Это более всеохватный вопрос, который включает в себя  множество подпунктов, и один из них -  вопрос расширения  полномочий  офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Мы  не  прекращаем работу  над этим».

Он отметил, что в Армении и Арцахе  избрали путь государственного строительства, где основой  являются права человека, демократия, верховенство закона.

«Для  Армении, для  Арцаха карабахская проблема касается  человека, 150 тысяч жителей Арцаха – наших соотечественников, существованию и безопасности которых угрожает реальная опасность. И коль скоро мы  имеем дело с такой   реальностью, когда продолжается насаждение  ксенофобии, мы  не  представляем, как  можно говорить о праве…» - добавил он. 

Зограб Мнацаканян коснулся и вопроса участия  Арцаха в переговорном процессе.

«Арцах уже  высказался по этому  вопросу. И его позиция не  новость. О том, что голос Арцаха решающий в этом процессе, говорилось не раз. Это реальность. Для  обеспечения  решающего голоса Арцаха мы  будем работать и впредь. Ясно, что без решения  Арцаха какого-либо долгосрочного мирного решения невозможно представить. У Армении твердая позиция по участию Арцаха в переговорном процессе. Об этом не  раз говорил премьер-министр. Армения  продолжит работать в рамках конструктивных переговоров, и работать вокруг всех вопросов, ибо только путем переговоров мы  можем решить все  вопросы».

На вопрос состоится ли в  ООН встреча  с Мамедьяровым, Зограб Мнацаканян ответил: «В  ближайшее время мы  согласованно ответим на  этот вопрос».

 

 

 

 




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