Формат сопредседательства Минской группы был и остается самым действенным – министр ИД РА

Формат сопредседательства Минской группы был и остается самым действенным, самым эффективным, в рамках которого и проходит переговорный процесс. Какое-либо изменение этого формата не даст результата. Мы, естественно, будем против этого.

Как передает Арменпресс, об этом сказал министр ИД РА Зограб Мнацаканян в интервью телепрограмме «Ираканум» («На самом деле») на Общественном телевидении в ответ на вопрос, видит ли он необходимость в изменении формата сопредседательства Минской группы.

Относительно расширения полномочий офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ министр сказал:

«К сожалению, Азербайджан продолжает торпедировать этот вопрос. Но я бы более обобщил этот вопрос, поскольку он относится также вообще к формированию атмосферы, способствующей миру, касается укрепления режима перемирия, устранения всех угроз, которые могут привести к росту напряженности. Это более всеохватный вопрос, который включает в себя множество подпунктов, и один из них - вопрос расширения полномочий офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Мы не прекращаем работу над этим».

Он отметил, что в Армении и Арцахе избрали путь государственного строительства, где основой являются права человека, демократия, верховенство закона.

«Для Армении, для Арцаха карабахская проблема касается человека, 150 тысяч жителей Арцаха – наших соотечественников, существованию и безопасности которых угрожает реальная опасность. И коль скоро мы имеем дело с такой реальностью, когда продолжается насаждение ксенофобии, мы не представляем, как можно говорить о праве…» - добавил он.

Зограб Мнацаканян коснулся и вопроса участия Арцаха в переговорном процессе.

«Арцах уже высказался по этому вопросу. И его позиция не новость. О том, что голос Арцаха решающий в этом процессе, говорилось не раз. Это реальность. Для обеспечения решающего голоса Арцаха мы будем работать и впредь. Ясно, что без решения Арцаха какого-либо долгосрочного мирного решения невозможно представить. У Армении твердая позиция по участию Арцаха в переговорном процессе. Об этом не раз говорил премьер-министр. Армения продолжит работать в рамках конструктивных переговоров, и работать вокруг всех вопросов, ибо только путем переговоров мы можем решить все вопросы».

На вопрос состоится ли в ООН встреча с Мамедьяровым, Зограб Мнацаканян ответил: «В ближайшее время мы согласованно ответим на этот вопрос».