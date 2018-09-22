Европейские индексы - 21-09-18

МОСКВА, 22 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.85% и составил 12430.88 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.78% и составил 5494.17 пункта, британский FTSE вырос на 1.67% и составил 7490.23 пункта, а российский RTSI вырос на 0.78% и составил 1149.53 пункта.