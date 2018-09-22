Европейские индексы - 21-09-18
МОСКВА, 22 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.85% и составил 12430.88 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.78% и составил 5494.17 пункта, британский FTSE вырос на 1.67% и составил 7490.23 пункта, а российский RTSI вырос на 0.78% и составил 1149.53 пункта.
- 11:14 Европейские индексы - 21-09-18
- 11:13 Американские индексы - 21-09-18
- 11:13 Цены на цветные металлы - 21-09-18
- 11:12 Цены на драгоценные металлы не изменились - 21-09-18
- 11:12 Цены на нефть - 21-09-18
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