Президент Армении продолжает получать поздравления по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения
17:30, 21 Сентябрь, 2018
Президент Армении Армен Саркисян продолжает получать поздравления по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президенту РА поступило послание короля Испании Филиппа VI, в котором он шлет наилучшие пожелания президенту Саркисяну и дружескому армянскому народу.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем послании пожелала армянскому народу благополучия, выразив уверенность в углублении взаимовыгодного сотрудничества наших стран.