Время в Ереване: 11:07:36,   21 Сентябрь

Президент Армении продолжает получать поздравления  по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения


Президент Армении  Армен Саркисян продолжает получать поздравления  по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президенту  РА поступило послание короля  Испании Филиппа VI, в котором он шлет наилучшие  пожелания  президенту  Саркисяну  и дружескому  армянскому  народу.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем послании пожелала армянскому  народу благополучия, выразив уверенность в углублении взаимовыгодного сотрудничества наших стран.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации