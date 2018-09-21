Президент Армении продолжает получать поздравления  по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения

Президент Армении Армен Саркисян продолжает получать поздравления по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президенту РА поступило послание короля Испании Филиппа VI, в котором он шлет наилучшие пожелания президенту Саркисяну и дружескому армянскому народу.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем послании пожелала армянскому народу благополучия, выразив уверенность в углублении взаимовыгодного сотрудничества наших стран.