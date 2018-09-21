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В выборах Совета старейшин большинство голосов набирает блок «Мой шаг» — опрос GALLUP


По предварительным данным проходной  рубеж в выборах Совета старейшин преодолеют политические силы  «Мой  шаг», ППА и «Луйс». К  такому  выводу  приходит Gallup International Association в результате  проведенного в  Армении опроса. 

«По предварительным данным, 60,6% готовы проголосовать за блок «Мой  шаг», 9.2 % - за ППА. Среди фаворитов и блок  «Луйс», за него проголосуют 4.3 %», как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами сказала  глава исследовательского отдела армянского представительства Gallup International Association Гаяне Даджунц. 

Полностью см. материал  — https://armenpress.am/arm/news/948061.html




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