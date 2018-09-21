В выборах Совета старейшин большинство голосов набирает блок «Мой шаг» — опрос GALLUP

По предварительным данным проходной рубеж в выборах Совета старейшин преодолеют политические силы «Мой шаг», ППА и «Луйс». К такому выводу приходит Gallup International Association в результате проведенного в Армении опроса.

«По предварительным данным, 60,6% готовы проголосовать за блок «Мой шаг», 9.2 % - за ППА. Среди фаворитов и блок «Луйс», за него проголосуют 4.3 %», как передает Арменпресс, в беседе с журналистами сказала глава исследовательского отдела армянского представительства Gallup International Association Гаяне Даджунц.

Полностью см. материал — https://armenpress.am/arm/news/948061.html