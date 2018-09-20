Вопрос о роспуске парламента не может быть решён единолично: спикер НС

Председатель Национального Собрания и премьер-министр Армении имеют договоренность не реже двух раз в месяц встречаться и обсуждать различные вопросы. Как сообщает Арменпресс, об этом 20 сентября сообщил журналистам спикер парламента Армении Ара Баблоян.

«Как глава законодательного органа, я всегда был сторонником периодических встреч с премьер-министром. У нас есть договоренность о том, что по крайней мере два раза в месяц у нас проводится рабочая встреча для обсуждения вопросов», - сказал Баблоян.

Спикер парламента, коснувшись заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Республиканская партия больше не должна говорить о целесообразности проведения досрочных парламентских выборов, заявил, что различные политические партии имеют свои собственные взгляды.

«Как председатель НС, я считаю, что разные партии, разные политические силы могут иметь свои подходы и прийти к соглашению в результате совместных обсуждений. В связи с этим, мы создали все возможности, созданы рабочие группы для реформы Избирательного кодекса, после чего мы можем рассмотреть вопрос о том, как продолжить этот процесс», - сказал Баблоян.

Что касается возможного роспуска парламента, Баблоян сказал, что это не может быть единоличным решением, даже если речь идет о нем.

«Это не может быть мнение или желание одного человека. Это должно быть результатом обсуждения политических сил. Если они придут к общему соглашению, мы сделаем этот шаг. Парламент избирается на законных выборах. Согласно Конституции, парламент работает, и я, как глава парламента, должен обеспечить его нормальное функционирование», - подчеркнул Ара Баблоян.