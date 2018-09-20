СМИ: число жертв оползня на Филиппинах увеличилось до 15

Число погибших в результате оползня, который сошел утром в четверг в городе Нага (провинция Себу), достигло 15 человек, еще 50 человек считаются пропавшими без вести. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что в результате схода оползня под завалами оказались от 25 до 35 домов. Власти опасаются, что там могут находиться еще десятки человек. Причиной оползня стали ливневые дожди.

Отмечается, что на данный момент спасено из-под завалов восемь человек. В связи с оползнем более тысячи местных жителей были эвакуированы.

В среду сообщалось, что число людей, погибших на Филиппинах из-за тайфуна "Мангхут", возросло до 81, судьба около 70 жителей остается неизвестной.