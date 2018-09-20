Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с протестующими арцвашенцами

Перед зданием правительства Армении сегодня акцию протеста проводят арцвашенцы – с требованием оказать содействие в решении жилищных проблем.

Как передает «Арменпресс» , к протестующим спустился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он предложил организовать встречу с 5 представителями протестующих 2-го октября.

Сегодня у большинства арцвашенцев имеются жилищные проблемы. Проводящие акцию протеста арцвашенцы требовали встречи с премьером – для представления ему волнующего их вопроса.

«Мы потеряли родину, потеряли 5000 гектаров земили, мы поднимаем эту проблему уже 26 лет. В 2009 году правительство решило компенсировать нам наши потери, однако лишь в 2011 выделили 10% от обещанных 6 млрд драмов», – сказал один из протестующих, обратившись к премьеру. Глава правительства и арцвашенцы договорились встретиться 2 октября. «Предлагаю сформировать группу из 5 человек и встретиться со мной», – сказал Пашинян.

Арцвашенцы отметили, что они связывают большие надежды с новым правительством Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

«Мы надеемся на поддержку этого правительства. Мы жители приграничного села, как можно нас до такой степени игнорировать? Как рядовые арцвашенцы просим выслушать требования народа, уместные требования. У нас большие ожидания от премьера. Если и он ничего не предпримет, народ станет неуправляемым», – сказали собравшиеся у здания правительства арцвашенцы.

8 августа 1992 года блокированный азербайджанскими ВС Арцвашен после упорных боев было решено оставить. Убежищем для арцвашенцев стали в основном город Чамбарак и близлежащие села. Сегодня у большинства арцвашенцев имеются жилищные проблемы.

Проводящие акцию протеста арцвашенцы отмечают, что они считаются внутренними переселенцами и, в отличие от армян Сумгаита и Баку, у них нет статуса беженцев.

«До сих пор у нас нет никакого статуса, у нас жилищные проблемы. Мы потеряли свой дом, потеряли все, но до сих пор какой-либо компенсации не получили», – сказал один из арцвашенцев.