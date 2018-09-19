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Малхас Амоян завоевал золотую медаль на Молодежном чемпионате мира по греко- римской борьбе


Член сборной Армении по греко-римской борьбе Малхас Амоян завоевал золотую медаль на Молодежном чемпионате мира.

Как сообщает Арменпресс, тяжелоатлет Малхас Амоян в весовой категории до 67 кг в Трнаве, Словакия, в финале встретился со спортсменом из Узбекистана Махмудом Бахшилоевым. Амоян одержал победу со счетом 10: 0.

Накануне представитель Армении Тигран Минасян проиграл в финале в весовой категории до 55 кг и стал серебряным призером чемпионата.

Давид Овасапян (130 кг) также проиграл сопернику в финале со счетом 0: 5.




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