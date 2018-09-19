Министр иностранных дел Армении принял Комиссара Совета Европы по правам человека
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович. Приветствуя гостя, министр Мнацаканян отметил, что Армения и Совет Европы объединяют универсальные ценности, и добавил, что сотрудничество с Комиссией является важным приоритетом для Армении.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники отметили важное значение первого визита Комиссара по правам человека Дуни Миятович в Армению, подчеркнув, что это хорошая возможность узнать о текущей ситуации в области прав человека и наметить пути дальнейшего сотрудничества. В этом процессе обе стороны высоко оценили роль активного и динамичного гражданского общества Армении.
В ходе встречи собеседники сосредоточили внимание на законодательных реформах Армении, контроль за соблюдением прав человека, а также на перспективах углубления сотрудничества между Арменией и Советом Европы.
Особое внимание было уделено защите прав женщин и детей, социально уязвимых групп. Зограб Мнацаканян отметил, что участие женщин в общественной жизни вполне очевидно и значимо. Министр также добавил, что Армения почти завершила процесс разработки национального плана действий посредством широких общественных дискуссий для реализации резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о роли женщин в достижении мира и урегулировании конфликтов.
Министр Мнацаканян проинформировал г-жу Миятович о приоритетах армянской стороны в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что Арцах в одностороннем порядке присоединился к Фундаментальным документам ООН по правам человека, ратифицировал его и успешно реализует. Он добавил, что права человека по-прежнему являются универсальными ценностями для Армении, и сотрудничество для их защиты также должно быть универсальным, без каких-либо исключений.