Комиссия НС Армении по изучению прослушки телефонного разговора начальников СНБ и ОСС пригласит международных экспертов

Комиссия Национального Собрания Армении по изучению факта прослушки телефонного разговора начальников СНБ и ОСС сегодня созвала первое заседание. Как передает «Арменпресс», Комиссия НС Армении по изучению прослушки телефонного разговора начальников СНБ и ОСС намерена пригласить для участия в расследовании международных экспертов.

Председатель комиссии Геворк Костанян на открытии заседания заявил, что если в Армении прослушивают руководителей СНБ и ССС, то это означает, что ни один гражданин не застрахован от подобного вмешательства. Костанян также обеспокоен, что может быть нарушен принцип справедливого судебного разбирательства.

Во избежание подобных случаев, по словам Костаняна, и была создана комиссия для тщательного расследования вышеупомянутых фактов.

Костанян предложил в течение недели представить предложения по стилю работы комиссии, кандидатуре заместителя председателя комиссии, привлечению специалистов из международных организаций, чиновников.

Для обсуждения всех этих вопросов и принятия решений, комиссия решила созвать следующее заседание в среду, 26 сентября.

Вместо 11 членов в заседании приняло участие 8 депутатов — трое из РПА, трое из фракции "Царукян", один из АРФД и один из "Елк".

В комиссию входят 11 депутатов — от РПА 5 человек, от фракции "Царукян" — 3, "Елк" — 2, АРФД — 1.

Первое заседание комиссии продлилось 20 минут и завершилось решением продолжить через неделю.

Инициатива депутатов фракции Республиканской партии Армении о создании Следственной комиссии была принята на внеочередном заседании парламента. В результате долгого обсуждения сформулировано заглавие решение парламента «Об установлении числа членов следственной комиссии, созданной с целью изучения уровня защиты прав человека в стране в связи фактом воспрепятствования осуществлению правосудия, праву на справедливое судебное разбирательство, а также нарушения тайны телефонных разговоров». Согласно принятому решению, в Следственную комиссию войдут 11 депутатов. В состав Следственной комиссии войдут 5 депутатов фракции РПА, 3 депутата от фракции «Блок Царукян», 2 депутата от фракции «Елк» и 1 – от фракции АРФ «Дашнакцутюн». За проект решения проголосовали фракции РПА и АРФД, депутаты фракции «Блок Царукян» и «Елк» проголосовали «против». Таким образом, проект решения принят соотношением голосов 47 «за», 14 «против».

Выступавшие против принятия решения депутаты заявляли, что следственная комиссия создается для выяснения обстоятельств прослушки телефонных разговоров директора Службы национальной безопасности и начальника Специальной следственной службы, в то время как по этому факту возбуждено уголовное дело. Согласно закону «Регламент Национального Собрания Армении» Следственная комиссия не может быть сформирована в том случае, когда то данному вопросу возбуждено уголовное дело. Однако авторы проекта утверждают, что Следственная комиссия будет заниматься не изучением этого дела, а обсуждением уровня защиты прав человека в связи с фактом прослушки телефонных разговоров между директором СНБ и начальником ССС.

Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело по делу о распространении телефонного разговора по конкретному уголовному делу между директором Службы национальной безопасности Республики Армения Артуром Ванецяном и Специальной следственной службой Сасуном Хачатряном. Об этом сообщила Арменпресс начальник департамента по связям с общественностью генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 146 (незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) УК Армении.

Следствие ведет следственный комитет.