Группа студентов Ереванского института театра и кино требует отставки ректора

Группа студентов Ереванского института театра и кино проводит акцию протеста в связи с выявленными полицией Армении злоупотреблениями в институте. Студенты Ереванского института театра и кино требуют отставки ректора. Как передает «Арменпресс», на данный момент студенты, собравшиеся перед институтом, говорят, что объявили забастовку и не прекратят ее, пока их требования не будут удовлетворены.

Ранее полиция сообщила, что провела проверки в Ереванском институте театра и кино, в результате которых выявила злоупотребления должностными полномочиями и хищения. В частности, предварительное следствие выяснило, что в 2012-2016 гг. в институте преподаватель английского была назначена проректором по кадрам, международному сотрудничеству и межвузовским делам. По факту она больше не преподавала, однако продолжала получать зарплату. Сумма зарплаты за указанный период составила около 3 миллионов 500 тысяч драмов (порядка 7 тысяч 200 долларов). Кроме того, были обнаружены нарушения еще на 8 миллионов 150 тысяч драмов.

Ректор Ереванского института театра и кино Давид Мурадян утверждает, что не имеет отношения к злоупотреблениям. По его словам, 18-го сентября он принял около 50 студентов и ответил на их вопросы.

Ректор Ереванского института театра и кино Давид Мурадян думает, что надо дождаться результатов расследования, проводимого правоохранительными органами, и затем давать оценки.