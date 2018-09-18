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В Арцахе два медвежонка перекрыли путь машины премьер-министра Армении Никола Пашиняна


На пути в Арцах два медвежонка перекрыли путь машины премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, помощмик премьер-министра Наири Саркисян опубликовал соответствующее видео.

“Ехали в Арцахе и вдруг перед нашей машиной появились два прекрасных медвежонка”, - написал он.




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