Глава МИД Армении принял посла Конго

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 18 сентября принял посла Республики Конго (резиденция в Москве) Дэвида Мадуку по случаю вручения копий своих верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла с его назначением, министр иностранных дел выразил надежду, что в ходе своей миссии он будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами на двусторонних и многосторонних платформах. Обе стороны подчеркнули, что существует большой потенциал для развития торгово-экономических отношений, и необходимо наметить шаги, которые необходимо предпринять для его реализации. Представив повестку развития Армении, ее достижения и опыт в области высоких технологий и инноваций, министр Мнацаканян добавил, что творческое воспитание является важной частью продвижения этой повестки дня.

Стороны коснулись тесного сотрудничества в рамках международных организаций, особенно в рамках Франкофонии.

Собеседники коснулись подготовки к проведению в октябре в Ереване саммита Международной организации Франкофонии. В этой связи министр Мнацаканян отметил, что членство Армении в МОФ в значительной степени способствовало развитию отношений с государствами-членами, особенно с африканским континентом. Министр подчеркнул, что сотрудничество в рамках франкоязычного сообщества является средством продвижения наших общих ценностей и целей, разнообразия, солидарности, гуманизма, прав человека и демократии.

Министр иностранных дел Армении представил послу Конго позицию и приоритеты армянской стороны в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте стороны согласились с тем, что мирному урегулированию конфликта нет альтернативы.