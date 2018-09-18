Китай обратился в ВТО из-за новых американских пошлин

Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения правительства США ввести пошлины на китайские импортные товары общей стоимостью $200 млрд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном во вторник вечером сообщении министерства коммерции КНР.

"18 сентября Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США на основании 301-й статьи [американского закона о торговле 1974 года] пошлин в отношении поставляемых в эту страну товаров на общую сумму в $200 млрд", - говорится в заявлении ведомства.

С 24 сентября начинают действовать новые 10-процентные пошлины США в отношении китайских товаров стоимостью $200 млрд. Такое решение американского президента в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам Дональда Трампа, в случае если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов в отношении продукции и услуг из КНР на $267 млрд.

15 июня этого года Трамп объявил, что, в связи с "кражей" Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также "несправедливой торговой практикой" китайской стороны, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа - 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 и $16 млрд соответственно.