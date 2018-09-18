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Армения и Китай подписали соглашение о воздушном сообщении


Председатель Комитета Гражданской авиации Армении Татевик Ревазян, по приглашению Администрации Гражданской авиации КНР, прибыла 15-го сентября в кород Гуанчжоу для участия в мероприятии  «Маршруты мира-2018» (World Routes). Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении. В мероприятии  «Маршруты мира-2018» (World Routes) принимают участие представители авиакомпаний и аэропортов различных стран мира.

16-го сентября председатель Комитета Гражданской авиации Армении Татевик Ревазян приняла участие в открытии мероприятия  «Маршруты мира-2018» (World Routes), затем провела короткую встречу с заместителем руководителя Администрации Гражданской авиации КНР Ван Чицингом, после чего было подписано соглашение о воздушном сообщении между Арменией и Китаем.

В ходе поездки запланированы встречи с руководителями китайских авиакомпаний с целью обсуждения возможности открытия рейсов в Армению.


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