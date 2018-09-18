Армения и Китай подписали соглашение о воздушном сообщении

Председатель Комитета Гражданской авиации Армении Татевик Ревазян, по приглашению Администрации Гражданской авиации КНР, прибыла 15-го сентября в кород Гуанчжоу для участия в мероприятии «Маршруты мира-2018» (World Routes). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении. В мероприятии «Маршруты мира-2018» (World Routes) принимают участие представители авиакомпаний и аэропортов различных стран мира.

16-го сентября председатель Комитета Гражданской авиации Армении Татевик Ревазян приняла участие в открытии мероприятия «Маршруты мира-2018» (World Routes), затем провела короткую встречу с заместителем руководителя Администрации Гражданской авиации КНР Ван Чицингом, после чего было подписано соглашение о воздушном сообщении между Арменией и Китаем.

В ходе поездки запланированы встречи с руководителями китайских авиакомпаний с целью обсуждения возможности открытия рейсов в Армению.