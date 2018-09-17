Ирак решил развернуть пограничников по всей границе с Турцией

Совет национальной безопасности Ирака во время заседания во главе с главнокомандующим вооруженными силами и премьер-министром страны Хайдером аль-Абади решил развернуть пограничные силы по всей границе с Турцией, сообщается в заявлении пресс-службы премьера, полученном в распоряжение РИА Новости.

Как говорится в заявлении, Совет национальной безопасности принял решение "развернуть пограничные силы по всей иракско-турецкой границе, чтобы защитить ее и помешать любым нарушениям",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно документу, министерство иностранных дел примет все меры, чтобы подтвердить в ООН нарушения Турцией воздушного пространства Ирака.