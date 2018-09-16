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В  Страсбурге состоялось совещание по углублению сотрудничества между СЕ  и организацией  Франкофонии

В  Страсбурге состоялось совещание по углублению сотрудничества между СЕ  и организацией  Франкофонии

В  Страсбурге 14 сентября состоялось совещание, организованное Постоянным представительством Армении в Совете Европы  и  международной организацией  Франкофонии,   посвященное предстоящему саммиту Франкофонии в Ереване и сотрудничеству между Советом Европы и МОФ по углублению сотрудничества между постпредством Армении в СЕ   и  МОФ.

Об этом Арменпресс сообщили в в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, добавив:

«МОФ  представлял  посол  МОФ  в СЕ  Стефан Лопес (резиденция  в Брюсселе).

Постоянный представитель Армении Паруйр Ованнисян представил приоритеты армянского председательства в МОФ, повестку дня предстоящего саммита и мероприятия, намеченные  в этих рамках.

Посол Лопес представил подход МОФ  к сотрудничеству с СЕ. Был рассмотрен культурный диалог —  основной компонент повестки дня организации, отметив, что основные усилия направлены на защиту прав человека и предотвращение кризисов, что полностью соответствует логике концепции демократической безопасности Совета Европы.

 Обсуждались возможности применения  механизмов защиты  прав  человека Совета  Европы для  стран МОФ  и присоединения  их к  ряду конвенций СЕ.

На встрече присутствовали послы государств-членов и стран-наблюдателей  Совета Европы, а также  наблюдатели, дипломаты и представители секретариатов Совета Европы и организации  Франкофонии».




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