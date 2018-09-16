В  Страсбурге состоялось совещание по углублению сотрудничества между СЕ  и организацией  Франкофонии

В Страсбурге 14 сентября состоялось совещание, организованное Постоянным представительством Армении в Совете Европы и международной организацией Франкофонии, посвященное предстоящему саммиту Франкофонии в Ереване и сотрудничеству между Советом Европы и МОФ по углублению сотрудничества между постпредством Армении в СЕ и МОФ.

Об этом Арменпресс сообщили в в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, добавив:

«МОФ представлял посол МОФ в СЕ Стефан Лопес (резиденция в Брюсселе).

Постоянный представитель Армении Паруйр Ованнисян представил приоритеты армянского председательства в МОФ, повестку дня предстоящего саммита и мероприятия, намеченные в этих рамках.

Посол Лопес представил подход МОФ к сотрудничеству с СЕ. Был рассмотрен культурный диалог — основной компонент повестки дня организации, отметив, что основные усилия направлены на защиту прав человека и предотвращение кризисов, что полностью соответствует логике концепции демократической безопасности Совета Европы.

Обсуждались возможности применения механизмов защиты прав человека Совета Европы для стран МОФ и присоединения их к ряду конвенций СЕ.

На встрече присутствовали послы государств-членов и стран-наблюдателей Совета Европы, а также наблюдатели, дипломаты и представители секретариатов Совета Европы и организации Франкофонии».