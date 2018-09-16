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Премьер-министр РА  поговорил по телефону  с жителем Коти, раненным в результате азербайджанского обстрела

Премьер-министр РА  поговорил по телефону  с жителем Коти, раненным в результате азербайджанского обстрела

Премьер-министр РА  Никол Пашинян  поговорил по телефону  с жителем Коти Тавушской области  Суреном Сепханяном, раненным в результате азербайджанского обстрела. Об этом премьер написал в  Facebook.

«Только что связался по телефону с раненым жителем Коти  Суреном Сепханяном. Он ранен в  ногу, кость не  повреждена. Говорит – чувствую себя  хорошо. Мне сказал "не берите  в  голову"», - как передает Арменпресс, написал Никол Пашинян.

В ночь на  16 сентября  азербайджанские  ВС открыли огонь не  в сторону села Коти Тавушской  области,  главным образом они  стреляли в направлении  3-го армейского корпуса  МО РА. Стреляли   в основном из стрелковых орудий. Своими действиями армянская сторона заставила противника замолчать.

Об этом в  беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

В  результате начавшегося в полночь 40-минутного обстрела легкое  ранение  в  ногу получил житель села Коти Сурен Сепханян (1957 г/р). Его жизни ничто не  угрожает.




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