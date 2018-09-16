Премьер-министр РА  поговорил по телефону  с жителем Коти, раненным в результате азербайджанского обстрела

Премьер-министр РА Никол Пашинян поговорил по телефону с жителем Коти Тавушской области Суреном Сепханяном, раненным в результате азербайджанского обстрела. Об этом премьер написал в Facebook.

«Только что связался по телефону с раненым жителем Коти Суреном Сепханяном. Он ранен в ногу, кость не повреждена. Говорит – чувствую себя хорошо. Мне сказал "не берите в голову"», - как передает Арменпресс, написал Никол Пашинян.

В ночь на 16 сентября азербайджанские ВС открыли огонь не в сторону села Коти Тавушской области, главным образом они стреляли в направлении 3-го армейского корпуса МО РА. Стреляли в основном из стрелковых орудий. Своими действиями армянская сторона заставила противника замолчать.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

В результате начавшегося в полночь 40-минутного обстрела легкое ранение в ногу получил житель села Коти Сурен Сепханян (1957 г/р). Его жизни ничто не угрожает.