В Калаване обнаружено поселение каменного века, которому 70 тысяч лет

В селе Калаван (Гегаркуникская область) 26 августа начались раскопки, которые проводит совместная армяно-немецкая экспедиция.

Как сообщил Арменпресс член экспедиции Роберт Гукасян, с армянской стороны работы возглавляет научный сотрудник Института археологии и этнографии НАН РА Борис Гаспарян, а с германской – научный сотрудник НИИ Монрепо(ФРГ) Ариэль Малински.

Раскопки в Калаване начались в 2004г. в рамках армяно-французского сотрудничества, и окончились в 2008г. Работы возобновились в 2017г. – уже в рамках армяно-германского сотрудничества. Финансируютэкспедицию армянская и германская стороны. В группе 15 специалистов, которые представляют Армению, Германию, Португалию, Израиль, Францию, США.

«Путем соответствующих исследований, специалисты пришли к выводу, что обнаруженное в Калаване-2 поселение относится к каменному веку и насчитывает 70 тысяч лет. Здесь обнаружены каменные изделия первобытного человека, кости бизонов, оленей и др. Исследование этого слоя дает представление о климате тех времен, о путях миграции человека и животных.

Раскопки продлятся до 26 сентября. Уверен, обнаружим много интересного.

Калаван уже стал местом археологического туризма и приобрел мировую известность. Доказательством тому стало о, что сегодня здесь работают специалисты из разных стран. Сегодня приезжает всемирно известный немецкий археолог Ганс Питер Уерпман, который 30 лет руководил раскопками Трои. Он обзавелся в Калаване собственным жильем и считает себя настоящим калаванцем», - Роберт Гукасян.

В работе экспедиции участвуют местные жители.

Хосров Хлгатян