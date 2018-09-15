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Никол Пашинян в Париже встретился с председателем Совета директоров компании Lydian International

Никол Пашинян в Париже встретился с председателем Совета директоров компании Lydian International

Находящийся во Франции с рабочим визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян в Париже встретился с председателем Совета директоров компании Lydian International Гордоном Уайли и членом Совета директоров Джулиан Дейвидсон. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг проекта Амулсарского рудника и возможные пути ее решения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, в этом контексте премьер-министр Пашинян подчеркнул приоритетность и важность безопасности водных ресурсов озера Севан и источников в районе Амулсара. В то же время премьер-министр отметил, что любое решение должно основываться на конкретных фактах. Глава правительства также подчеркнул важность продолжительности диалога между компанией Lydian International и общественностью в вопросе Амулсара.


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