Находящийся во Франции с рабочим визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян в Париже встретился с председателем Совета директоров компании Lydian International Гордоном Уайли и членом Совета директоров Джулиан Дейвидсон. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг проекта Амулсарского рудника и возможные пути ее решения.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе аппарата премьер-министра, в этом контексте премьер-министр Пашинян подчеркнул приоритетность и важность безопасности водных ресурсов озера Севан и источников в районе Амулсара. В то же время премьер-министр отметил, что любое решение должно основываться на конкретных фактах. Глава правительства также подчеркнул важность продолжительности диалога между компанией Lydian International и общественностью в вопросе Амулсара.