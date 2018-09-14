Жан-Клод Жан Дамм приедет в Ереван

В рамках фестиваля Comedy club 15 сентября в Ереван приедет всемирно известный голливудский актер Жан-Клод Жан Дамм. Как сообщили Арменпресс в Comedy club production, актер является официальным гостем фестиваля.

Съемки пройдут 15-16 сентября при поддержке группы компаний “Ташир”. В эти дни в Ереван приедут популярные звезды российского шоу-бизнеса.

Жан-Клод Жан Дамм - американский актёр, режиссёр, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского (фламандского) происхождения; культурист, мастер боевых искусств.

За свою актёрскую карьеру снялся в общей сложности более чем в 50 фильмах, в том числе: «Кровавый спорт» (1988), «Кикбоксер» (1989), «Самоволка» (1990), «Ордер на смерть» (1990), «Двойной удар» (1991), «Универсальный солдат» (1992), «Некуда бежать» (1993), «Трудная мишень» (1993), «Патруль времени» (1994), «Уличный боец» (1994), «Внезапная смерть» (1995), «Легионер» (1998), «Универсальный солдат 2: Возвращение» (1999), «Репликант» (2001), «Пробуждение смерти» (2004), «Ж. К. В. Д.» (2008), «Неудержимые 2» (2012), «Близкие враги» (2013).