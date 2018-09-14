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Избран новый директор Музея-института Геноцида армян

Избран новый директор Музея-института Геноцида армян

Совет попечителей Музея-института Геноцида армян избрал нового директора. Как сообщает Арменпресс, в результате закрытого голосования директором МИГА избран этнограф Арутюн Марутян.

Помимо Марутяна, на эту должность были выдвинуты еще три кандидата, в том числе бывший директор структуры Айк Демоян.




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