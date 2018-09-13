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ПА ОБСЕ продолжит поддерживать демократические развития в Армении: Церетели подвел итоги своего визита

ПА ОБСЕ продолжит поддерживать демократические развития в Армении: Церетели подвел итоги своего визита

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели подвел итоги своего визита в Армению и приветствовал усилия по реформированию избирательного права в республике. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели подтвердил, что ПА ОБСЕ продолжит поддерживать демократические развития в Армении.

 «После драматических перемен в правительстве Армении, политическая система Армении переживает новые испытания. Рад видеть конструктивный настрой политических сил на совместную работу, что вдвойне важно для консенсуса в вопросе реформ избирательного законодательства. Вся ответственность за этот процесс находится в руках народа и властей Армении»,- сказал он.

В ходе своего визита председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели, вместе с генсекретарем  Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла встретились с президентом Армении Арменом Саркисяном, председателем НС Армении Ара Баблояном, министром ИД Армении Зограбом Мнацаканяном, представителями фракций НС Армении, общественности, студентами ЕГУ и пр.


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