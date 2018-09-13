Принято в производство уголовное дело по факту прослушки разговора глав СНБ и Особой следственной службы

В СК Армении получили и приняли в производство уголовное дело по факту прослушки разговора глав СНБ и Особой следственной службы, которое Генеральная прокуратура Армении возбудила по этому поводу. Как передает «Арменпресс», в заявлении СК Армении сказано:

«Во вторник в сети появилась аудиозапись разговора глав Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и Спецследственной службы Сасуна Хачатряна, в которой они обсуждают ситуацию по резонансным уголовным делам, возбужденным в Армении в отношении бывших госчиновников. С учетом того, что в записи имеются явные данные о превышении должностных полномочий, Генеральная прокуратура Армении возбудила по этому поводу уголовное дело по факту прослушки разговора глав СНБ и Особой следственной службы по ст.309 УК Армении.

Уголовное дело направлено в СК Армении, в ГУ по особо важным делам».

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.