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Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым

Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Согласно информации, собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и его расширения.

В ходе телефонного разговора стороны обратились к сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОДКБ.


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