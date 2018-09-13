Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Согласно информации, собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и его расширения.

В ходе телефонного разговора стороны обратились к сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОДКБ.