Из проекта резолюции ПАСЕ выведена антиармянская формулировка. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

«Возможно, если бы не вчерашние заявления и военно-патриотическая пафосная истерия президента Азербайджана, я бы не писала об этом, поскольку не люблю заранее раскрывать скобки. К осенней сессии ПАСЕ я предоставлю более полную информацию, пока же скажу, что одной из причин этой истерии стало то, что 2 дня назад в очередной раз столь желанная для Азербайджана формулировка «НКР является частью Азербайджана» не была включена в проект доклада»,- пишет Арпинэ Ованнисян.

По ее словам, за период ее руководства армянской делегацией в ПАСЕ это происходит уже в шестой раз, когда из документов ПАСЕ убирают формулировки, оказавшиеся там вследствие азербайджанского лоббинга.

«Такая же работа будет вестись и впредь. Алиеву надо понять, что он не получит Арцах ни после воспевания Никола Пашиняна, ни после его осуждения, ни – в надежде на внутриполитические разногласия – он не достигнет ослабления нашей обороны. Когда вопрос касается нашего существования и самоидентификации, нет противоречий внутри страны и уступок Азербайджану. Помните! Вам это не удастся! Занимайтесь вашими проблемами, у вас их много»,- пишет она.